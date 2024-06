L’UPJB condamne la vandalisation d’un monument à la mémoire des résistants du “XXe convoi”

L’Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB) a fermement condamné mardi la vandalisation d’un monument bruxellois à la mémoire de trois résistants, dimanche dans le bois de La Cambre.

La plaque commémorative dédiée à Youra Livchitz, Jean Franklemon et ­Robert Maistriau, qui permirent à plus de 200 Juifs d’échapper à la déportation nazie, a été taguée d’une croix gammée et d’une croix celtique, symboles nazi et d’extrême droite.

“Par cet acte, c’est la mémoire” des trois résistants bruxellois “qui est attaquée“, mais c’est aussi “s’attaquer à l’ensemble des victimes de la barbarie nazie, aux survivants et aux descendants de rescapés. C’est s’attaquer aux espaces publics où la résistance est honorée et la collaboration avec le nazisme condamnée“, rappelle l’UPJB.

La vandalisation du monument a été commise peu après les élections du 9 juin, alors que le parti d’extrême droite flamand Vlaams Belang a obtenu 22,66% des suffrages au scrutin régional et, “plus spécifiquement, le jour où des milliers de personnes – dont l’UPJB – ont marché contre le fascisme et l’extrême droite dans les rues de la capitale“, s’inquiète l’union progressiste.

“Il est de notre devoir de combattre la normalisation de la droite extrême, de l’extrême droite, du fascisme, de l’antisémitisme, de tous les racismes. Soulevons-nous pour la dignité de toutes et tous, ici et ailleurs. Pour celles et ceux qui furent assassinés par des régimes fascistes, pour celles et ceux qui sont en train de l’être“, conclut l’association bruxelloise.

La police a ouvert une enquête pour identifier les auteurs de la croix gammée et de la croix celtique tracées à la peinture blanche sur le monument aux “Héros du XXe convoi”.

Belga – Photo : Facebook