L’université des aînés fait sa rentrée : rencontre avec le doyen des “étudiants”

Comme chaque année, cette université ouverte “à tous les âges et tous les savoirs” propose des conférences et des formations sur le site de l’UCLouvain à Woluwe-Saint-Lambert.

Organisé en marge de l’UCLouvain, l’université des aînés a également fait sa rentrée, cette semaine, avec une nouvelle saison de conférences, de formations et d’activités culturelles pour toutes et tous. Toute personne qui souhaite profiter de son temps libre pour se former peut ainsi s’inscrire à l’UDA, qui propose même des conférences et formations à distance. 350 formations diverses sont dispensées toute l’année, mais elles sont, pour rappel, non diplômantes. L’an dernier, 3 500 personnes ont foulé les auditoires réels et virtuels de l’université des aînés.

À cette occasion, notre équipe a rencontré Roland, 91 ans, le doyen de cette université : il fréquente l’UDA depuis 30 ans ! “On apprend beaucoup de choses. Et comme ça, on reste jeune”, se réjouit Roland, qui fréquente ces formations depuis sa pension.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Émilie Witmeur, Anna Lawan et Séverine Rondeau.