L’Union Saint-Gilloise s’impose à Westerlo et conforte sa première place

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée 1-3 en déplacement à Westerlo pour la 12e journée de Jupiler Pro League, dimanche. À l’issue de ce duel aux antipodes, elle a conforté sa 1re place au classement (28 points) en reprenant 4 longueurs d’avance sur Anderlecht, tandis que Westerlo reste lanterne rouge, avec 7 unités.

Après un début de saison catastrophique (1 point sur 21), Westerlo a doucement repris des couleurs avec, récemment, des partages au Standard, à Genk et au RWDM et une première victoire de la saison contre Courtrai. L’Union réussit quant à elle un départ canon, et sort d’un succès conquis dans les derniers instants contre LASK en Europa League (2-1), jeudi. Contre les pronostics, ce sont les Campinois qui ont ouvert la marque. Au bout d’un contre rondement mené, Yow a trouvé Dachi d’un centre par-dessus la défense, et le Macédonien a contrôlé adroitement pour conclure d’un enchaînement (1-0, 11e). Sonnée, et apparaissant fébrile par moments, l’Union Saint-Gilloise a pu s’appuyer sur un exploit individuel pour égaliser. Lapoussin a hérité d’un ballon repoussé à l’entrée de la surface sur corner et a propulsé une demi-volée dans le plafond d’un Bolat impuissant (1-1, 33e).

En deuxième période, les Bruxellois ont remis la main sur le match, sans pour autant être absolument dominants. Eckert, de retour parmi les titulaires pour la première fois depuis le 16 septembre, s’est retrouvé à la réception d’un centre dévié et a pivoté pour envoyer le ballon de la tête dans le coin du but (1-2, 56e). Avec une équipe en rotation, l’Union a néanmoins assuré son 6e succès de rang en championnat en fin de rencontre. Après une transversale et un arrêt réflexe de Bolat (82e), Amoura a éliminé le portier turc d’une petite louche (1-3, 88e) dans la foulée d’une récupération haute.

Belga