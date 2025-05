L’Union Saint-Gilloise championne de Belgique : “Il y a encore beaucoup de culture supportrice qui doit s’implanter à l’USG”

L’Union Saint-Gilloise s’impose 3-1 contre La Gantoise et enlève son premier titre de champion depuis 1935, le 12e de son histoire. Pour en parler, Jean-Michel De Waele, professeur à l’ULB était l’invité de Bonjour Bruxelles.

“Hier j’étais chez moi, et dans la rue. J’ai été un peu déçu par le manque d’ambiance dans les rues. Il a fallu attendre très tard, y a encore beaucoup de culture supportrice qui doit s’implanter à Saint-Gilles”, affirme le professeur, et fan du club.

Des supporters plus calmes semblent-ils, mais à quoi ressemblent-ils? “On lance une grande enquête sur les supporters de football, qui êtes vous? On a besoin d’une étude scientifique robuste. Donc on saura à la mi-septembre dire qui est le supporter de l’Union, d’Anderlecht et de Molenbeek.”

Si les supporters de l’Union ont changé au fil des années, ils se définissent aujourd’hui comme antifascistes et antiracistes. “C’est important dans le football. Bruxelles a changé, donc les supporters des clubs aussi”.

Grâce à ce titre, l’USG va disputer la ligue des champions, où le club ne pourra évidemment pas jouer au stade Duden, mais délocalisera ses rencontres à Louvain. “Il y a quand même un gros problème d’infrastructures sportives à Bruxelles”, regrette Jean-Michel De Waele.

■ Interview de Jean-Michel De Waele, professeur ULB au micro de Fabrice Grosfilley