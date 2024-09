Ludivine de Magnanville quitte (déjà) DéFI pour rejoindre le MR

“J’ai pris la décision de rejoindre le Mouvement Réformateur car il représente pour moi le meilleur véhicule pour assurer la réalisation des projets qui me tiennent à cœur”, explique-t-elle.

Ludivine de Magnanville avait quitté la fédération Horeca en début d’année pour s’engager en politique. Elle a été élue au Parlement bruxellois en juin, en tant que quatrième nom sur la liste DéFI tirée par Bernard Clerfayt. Elle expliquait à notre micro fin janvier, les raisons pour lesquelles elle avait choisi DéFI. “J’ai étudié chaque valeur et ce qui ferait que je me trahirais pas. La démarche a été très simple. Ils m’ont donné les cartes et sont restés à ma disposition si j’avais des questions avec peu de questionnement, en contrepartie, sur mon engagement et ma personnalité.”

En effet, c’est une grande surprise pour DéFI, qui perd une députée après moins d’un an au sein du parti.“Après mûre réflexion, il est apparu clairement que le MR partage ma vision pour Bruxelles et que c’est au sein de cette famille politique que je pourrai porter efficacement la voix de celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance. Le MR offre une véritable plateforme de dialogue et d’action, où l’innovation et le pragmatisme sont au service de l’intérêt général”, explique-t-elle dans un communiqué.

Le MR se réjouit

“Nous sommes très heureux d’accueillir Ludivine au sein du MR. Son expertise et son engagement pour Bruxelles ne sont plus à démontrer, et nous partageons une vision commune pour l’avenir de notre capitale. Je suis convaincu que notre collaboration portera ses fruits pour l’ensemble des Bruxellois, en poursuivant les projets ambitieux que nous avons en commun”, s’est de son côté félicité le président du MR, Georges-Louis Bouchez.

“Ludivine est une femme politique d’une grande honnêteté, avec une expérience précieuse pour Bruxelles. Sa décision de rejoindre le MR est une reconnaissance de notre travail et de notre volonté de construire un avenir solide pour la région”, a enchaîné David Leisterh, président de la fédération bruxelloise du MR.

DéFI un peu moins

“Ce départ ne peut être motivé par la difficulté d’être dans l’opposition, alors même que le gouvernement bruxellois n’est pas encore formé! C’est de l’opportunisme”, réagit pour sa part, sur X, Sophie Rohonyi. “Élue grâce à l’effet dévolutif de la case de tête, je demande à Ludivine de restituer son mandat à DéFI”, assène-t-elle enfin.

Rédaction – Photo : MR