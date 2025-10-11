Passer la navigation
Longues files d’attente Brussels Airport à cause d’une panne au contrôle des passeports

Un problème technique au contrôle automatique des passeports a provoqué de longues files d’attente samedi à l’aéroport de Bruxelles National, a confirmé Jeffrey Franssens, porte-parole de Brussels Airport.

En raison d’une panne, le contrôle aux e-gates, les portes électroniques qui vérifient automatiquement les passeports des voyageurs en provenance ou à destination de pays hors Schengen, est actuellement ralenti. Cela provoque des délais d’attente pouvant aller jusqu’à une heure et demie dans le sens des arrivées. Pour ce qui concerne les départs, le délai est d’environ 50 minutes.

Selon la police fédérale, le problème est d’ordre technique et concerne une connexion instable au système. Les portes électroniques ont depuis été reconnectées et sont de nouveau actives, mais ne sont pas encore pleinement opérationnelles. Les voyageurs doivent donc temporairement faire la queue pour un contrôle manuel.

Belga – Image X Pascal Calu

 

11 octobre 2025 - 11h39
Modifié le 11 octobre 2025 - 12h52
 

