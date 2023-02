Logement social : une prime énergie pour les logements les plus énergivores

Les propriétaires de logements affichant une mauvaise performance énergétique bénéficieront d’une prime énergie de 300 euros, déduit directement du décompte annuel de charges.

Le loyer social est calculé sur base des revenus des locataires : si leurs revenus augmentent, leur loyer augmente également, tout en restant plafonné à un maximum de 24% des revenus. Cette révision des loyers se fait annuellement au 1er janvier. Par ailleurs, si les revenus des locataires baissent d’au moins 20%, le loyer est également revu à la baisse en cours d’année.

La plupart des locataires sociaux entrent dans les conditions pour bénéficier du tarif social énergie. Une facture d’énergie au tarif social correspond à environ un tiers de la facture d’énergie moyenne. Ce tarif social leur est octroyé de manière automatique, via leur SISP, lorsque leur logement dispose d’une chaudière collective. Si leur logement est équipé d’une chaudière individuelle, ils doivent dans certains cas effectuer eux-mêmes les démarches pour en bénéficier.

Si le loyer moyen dans un logement social à Bruxelles est de 372 € (contre 1.069 € sur le marché privé), l’augmentation des prix de l’énergie pourrait néanmoins mettre en difficulté certains locataires sociaux dont le logement affiche une mauvaise performance énergétique.



« Notre volonté est de soutenir le pouvoir d’achat de ces locataires sociaux en période d’inflation et de hausse des prix de l’énergie. Dès octobre, nous nous sommes donc concertés, avec la SLRB et les SISP pour la mise en place d’une prime énergie de 300 € sur base annuelle, qui bénéficiera aux locataires vivant dans les logements sociaux les plus énergivores » précise la secrétaire d’État au Logement Nawal Ben Hamou.



Cette prime unique sera co-financée par les SISP (120 €) et le budget Logement de la Région (180 €). Les locataires qui ont droit à cette prime en seront informés personnellement par leur SISP dans le courant du mois de juin.



“D’après nos premières estimations, environ 23.000 logements sociaux seraient concernés par cette mesure, même si sous cette législature, un grand coup d’accélérateur a été donné aux rénovations dans le logement social. Sur proposition de Madame Ben Hamou, le gouvernement bruxellois a réservé un budget sans précédent de 550 millions euros pour que nous puissions réaliser plus de 36.000 rénovations dans les logements sociaux.” précisent encore Pascale Roelants et Daphné Godfirnon, représentantes des SISP.

| Photo : Belga