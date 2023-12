Molenbeek : les locataires des tours Machtens se sentent en insécurité

Les locataires qui sont toujours présents dans les tours 1 et 3 du Logement molenbeekois à la station de métro Beekkant, manifestent leur mécontentement ce lundi après-midi. Ils dénoncent l’insécurité et le manque d’investissement de la société de logement social depuis qu’elle envisage une démolition reconstruction pour cet ensemble.

Cela fait plusieurs années que le Logement molenbeekois doit rénover les tours Machtens. Aujourd’hui, l’option privilégiée qui est sur la table est la démolition/reconstruction des immeubles. Seulement, avant d’en arriver là, il faut reloger tous les habitants et cela prend du temps. Beaucoup trop de temps pour les habitants qui doivent continuer à vivre dans cet ensemble.

Actuellement, une centaine de ménages ont déjà été relogés sur les 228 que comptent les tours. Pour ceux qui restent, la vie est compliquée. “Depuis deux mois, nous n’avons plus de chauffage et ils ne font rien, explique Malika, locataire et membre du collectif des Habitants de Machtens. Certaines portes ne ferment plus. Cela crée de l’insécurité et des logements sont squattés. Ils ne font plus aucun investissement.”

Du côté du président du Logement molenbeekois, on dit ne pas être au courant de l’absence de chauffage. “Nous ne savions pas que les habitants allaient mener une action ce lundi, explique Redouane Asaadi (PS). Nous les avons déjà reçus pour des problèmes d’insécurité. Cette problématique est connue depuis de nombreuses années.”

Le Logement molenbeekois dit tout mettre en œuvre pour reloger au plus rapidement tous les locataires, mais cela dépend des logements disponibles dans leur parc. Il faut que l’appartement soit adapté à la composition de ménage et se situe à moins de 5 km de l’habitation actuelle.

Pour le moment, la date de début des travaux n’est toujours pas connue. “Cela dépendra du relogement des locataires”, conclut Redouane Asaadi. La situation risque donc de perdurer.

V.Lh. – Photo: BX1