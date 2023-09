Lionel Rubin (CAL) : “L’Evras est le fruit d’un processus démocratique”

Le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit approuver cet après-midi la mise en oeuvre de l’Evras, les cours d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Destinés aux élèves de l’enseignement francophone, l’Evras suscite certaines oppositions de milieux conservateurs. Pour Lionel Rubin, chargé de recherche “Etudes et stratégie” au CAL (Centre d’Action Laïque), il s’agit d’une décision historique. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles.

“L’Evras a une mission d’égalité des chances et suit les recommandations de l’OMS et de l’UNESCO.“, explique-t-il. Il s’agit de deux animations étalées sur toute la scolarité : une heure en 6e primaire et une heure en 4e secondaire. “L’Evras amène une dimension d’affectivité et de relationnel : on ne se base plus exclusivement sur les aspects sexuels de l’éducation. On aborde par exemple des notions telles que le consentement.” “C’est un premier pas et il est historique“, ajoute Lionel Rubin.

L’éducation sexuelle à l’école existe depuis longtemps “mais désormais le programme est structuré et labelisé, pour éviter les abus. Les formateurs et formatrices se baseront sur un cadre de référence.”

Le projet suscite l’opposition notamment du culte islamique et de milieux catholiques conservateurs. L’Evras est le fruit d’un long processus démocratique, répond Lionel Rubin, et n’a pas vocation à se substituer à l’éducation familiale mais à l’accompagner. “Je rappelle que le premier lieu de violences sexuelles est intrafamilial“, insiste-t-il. “Il faut acter que laisser cette question uniquement aux familles ne produit pas les effets escomptés.”

“Nous faisons face aussi à une campagne de désinformation qui diffuse des mensonges“, poursuit-il. “Je veux rassurer les parents inquiets : ils trouveront toutes les informations sur le site www.evras.be, dans les centres de planning familial et dans les écoles.”

►Ecouter l’interview de Lionel Rubin, chargé de recherche “Etudes et stratégie” au CAL (Centre d’Action Laïque)