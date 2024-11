L’Institut Jonathas porte plainte contre un mouvement étudiant pour incitation à la haine

Une plainte a été déposée dimanche par l’Institut Jonathas, centre d’études et d’actions contre l’antisémitisme en Belgique, à l’encontre du mouvement étudiant “Université populaire de Bruxelles” (UPB) pour incitation à la haine et à la violence. Des messages postés sur Instagram sont notamment visés par la plainte.

L’UPB a “multiplié les messages haineux pour soutenir les actes prémédités d’antisémitisme, de lynchage et de chasse à l’homme contre les Israéliens et les Juifs qui se sont déroulés dans les rues d’Amsterdam, après la rencontre de football entre l’Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel-Aviv“, dénonce l’Institut Jonathas. “On pouvait notamment lire sur le profil Instagram de ce mouvement: ‘Déclaration de solidarité avec nos camarades néerlandais.es‘, et en dessous: ‘Merci pour votre bravoure et votre engagement. Pas de sionistes dans nos quartiers, pas de quartiers pour les sionistes‘”, illustre l’Institut. Selon ce dernier, l’UPB cherche, à travers ces messages, à priver les Israéliens, les Juifs ainsi que leurs sympathisants de “pouvoir circuler librement dans Bruxelles, notamment sur le campus de l’ULB, et dans l’ensemble de la Belgique“.

Belga