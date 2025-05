L’installation de chaudières au mazout interdite dès le 1er juin à Bruxelles

Des dérogations sont néanmoins prévues.

Une interdiction de placer des nouvelles chaudières au mazout entrera en vigueur le 1er juin en Région bruxelloise, y compris dans le cadre d’un remplacement. Les installations existantes peuvent évidemment continuer à fonctionner.

La mesure concerne tous les types de bâtiments, tant les logements que les copropriétés et les entreprises. Actuellement, 5 à 7% des chaudières dans la capitale sont alimentées par du mazout et le parc est vieillissant avec une moyenne d’âge supérieure à 25 ans, explique Bruxelles Environnement. L’organisme souligne que ce type de chauffage a un impact environnemental élevé, il produit d’importantes émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de particules fines.

Dérogations

Des dérogations sont néanmoins prévues, en cas d’impossibilité technique d’installer une autre sorte de chauffage dans le bâtiment.

La mesure est inscrite dans le CoBrAce, le code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie depuis 2021. Elle entre aussi dans le cadre du programme européen RePower EU, qui vise à sortir progressivement des énergies fossiles.

Bruxelles Environnement rappelle que le bâti bruxellois est responsable de plus de la moitié de la consommation énergétique de la Région. C’est aussi le plus gros émetteur de gaz à effet de serre et l’un des principaux responsables de la pollution de l’air, avec le trafic routier.

Belga