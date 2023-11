L’injustice climatique au coeur de l’opération 11.11.11

Le climat est au coeur de l’opération 11.11.11 de cette année, du 9 au 19 novembre, avec l’objectif de prendre en compte les intérêts des pays les plus pauvres victime de l’injustice climatique.

■ Reportage Meryem Laadissi, Karim Fahim et Paul Bourrières.

Pendant 11 jours, des milliers de volontaires se mobilisent à nouveau pour collecter des fonds afin de financer plus de 200 projets de développement portés par une trentaine d’ONG belges et leurs partenaires du Sud, au bénéfice des communautés locales dans des pays en développement.

De nombreux bénévoles seront ainsi présents dans les endroits de passage afin de vendre divers objets siglés au nom de l’opération. Cette année, en plus de proposer les traditionnels chocolats et calendriers à la vente, le CNCD-11.11.11 a étoffé son offre jeunesse et propose “Le Monde en couleurs”, une carte géante à colorier, sorte d’invitation à découvrir le monde autrement.

“Grâce à une représentation non centrée sur l’Europe, mettant en valeur tous les continents, et des illustrations détaillées, les enfants en apprendront davantage sur la diversité culturelle, la faune, la flore et les défis environnementaux de notre planète”, commente le mouvement citoyen. Elle sera vendue au prix de 15 euros.

Les projets de développement soutenus par l’opération visent à améliorer concrètement la sécurité alimentaire, les revenus, l’adaptation au changement climatique et l’accès à la santé, à l’éducation, à l’eau ou à la protection sociale dans les pays les plus pauvres du monde.

“Le repli sur soi n’est pas en mesure d’apporter les réponses adéquates aux enjeux mondiaux comme les pandémies, le changement climatique ou les inégalités mondiales. Au contraire, seul le renforcement de la solidarité internationale est susceptible de les résoudre”, estime le CNCD-11.11.11.

Tous les produits vendus au bénéfice de l’Opération 11.11.11 seront disponibles sur les marchés, à l’entrée de supermarchés, dans les magasins du monde Oxfam et sur des places publiques durant la durée de l’opération et toute l’année sur la boutique en ligne.