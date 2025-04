Limitation des allocations de chômage : David Clarinval répond à la FGTB

“On va respecter les délais”. C’est en ces termes que le ministre de l’Emploi David Clarinval (MR) a opposé une fin de non-recevoir à la demande de la FGTB de reporter à 2028 la limitation des allocations de chômage dans le temps.

Jeudi matin, le syndicat socialiste a annoncé qu’il contestera devant la Cour constitutionnelle la réforme du gouvernement fédéral limitant dans le temps les allocations de chômage. Il estime aussi que le gouvernement ne peut pas mettre fin à un droit accordé à durée indéterminée sans respecter un préavis de deux ans, alors que le gouvernement annonce une entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2026.

“J’aurais préféré que la FGTB incite ses affiliés qui sont au chômage à travailler plutôt que d’aller au tribunal contre le gouvernement”, a réagi David Clarinval sur le plateau de l’émission “Jeudi en prime” (RTBF). “De la part de la FGTB, on s’attendait évidemment à ce genre d’attaque.”

“L’objectif du gouvernement, c’est de dire : ‘on veut que les gens travaillent'”, a-t-il martelé. Le ministre a ajouté que les partenaires sociaux – patronat et syndicats – seraient consultés. “Le texte a été validé en première lecture au gouvernement et est envoyé aux partenaires sociaux. Le comité de gestion de l’Onem (Office national de l’emploi ) est saisi du texte et ils sont invités à remettre leur avis. J’aimerais bien que la FGTB me donne son avis constructif sur le texte et, évidemment, on tiendra compte des remarques”, a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre MR a appelé à ne pas présenter la réforme comme étant “insupportable”. “Ça marche dans tous les pays d’Europe, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas en Belgique.”

Belga