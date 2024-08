L’IHECS fait officiellement l’acquisition d’un nouveau bâtiment situé à Reyers

L’IHECS fait l’acquisition d’un nouveau bâtiment situé à Reyers, anciennement appelé “Blue Point”, pour s’y installer en septembre 2026.

C’est désormais officiel : l’IHECS vient d’acquérir officiellement le bâtiment situé boulevard A. Reyers 80, connu également sous le nom “Blue Point” ! L’Ihecs était installé jusqu’ici dans le centre de la capitale et déménagera près du futur quartier Mediapark et se rapprochera ainsi de plusieurs médias audiovisuels comme la RTBF, dont le transfert dans son nouveau siège est prévu pour 2025, et le média régional BX1, qui occupera le futur bâtiment Frame, toujours en construction. Le centre de formation Ihecs Academy devait d’ailleurs occuper une partie de Frame, mais le projet a été abandonné.

► Lire aussi : L’Ihecs démènagera à Schaerbeek en 2026

“En se dotant de cette nouvelle infrastructure moderne et stratégiquement située à Schaerbeek, l’IHECS renforce son positionnement en tant qu’acteur majeur dans l’évolution des métiers de la communication et des médias, tout en se rapprochant des acteurs clés du secteur à Bruxelles”, précise-t-il dans un communiqué. “Ce bâtiment deviendra le nouveau pôle central de l’IHECS, regroupant l’ensemble de ses services et départements dans un seul et même lieu. Cet investissement s’inscrit dans une volonté d’offrir un cadre d’apprentissage toujours plus dynamique et adapté aux exigences des métiers du journalisme et de la communication.”

L’IHECS intégrera ses nouvelles installations dès la rentrée 2026.

Rédaction