Ligue des Champions de futsal : Anderlecht hérite en huitièmes de finale de Kairat Almaty, finaliste l’an dernier

La formation du Kazakhstan s’était inclinée contre Palma (9-3) en finale du Final Four l’an dernier au Mans. Les Anderlechtois s’étaient qualifiés comme 3es de leur groupe après un succès sur les Lituaniens du Kauno Zalgiris (4-0) et malgré deux défaites face aux Polonais de Piast Gliwice (1-2) et contre les Espagnols de Carthagène (0-4) qui avaient rejoint le Final Four l’an dernier, battus aux tirs au but pour la 3e place.

Ces 8es de finale se dérouleront les 24 novembre (en Belgique) et 5 décembre (au Kazakhstan). Les horaires doivent encore être confirmés.

Le vainqueur jouera en quarts de finale (aller le 23 février en Belgique ou Kazakhstan, et retour le 6 mars) contre le gagnant du 8es de finale entre Carthagène et l’équipe de Malte de Luxol St. Andrews Futsal. Le Final Four est prévu du 8 au 10 mai à Pesaro, en Italie.

Belga