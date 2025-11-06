Ligue des Champions de futsal : Anderlecht hérite en huitièmes de finale de Kairat Almaty, finaliste l’an dernier
Le Sporting d’Anderlecht jouera contre Kairat Almaty en huitièmes de finale de la Ligue des Champions de futsal, ainsi en a décidé le tirage au sort effectué jeudi au siège de l’UEFA, l’Union européenne de football à Nyon (Suisse).
La formation du Kazakhstan s’était inclinée contre Palma (9-3) en finale du Final Four l’an dernier au Mans. Les Anderlechtois s’étaient qualifiés comme 3es de leur groupe après un succès sur les Lituaniens du Kauno Zalgiris (4-0) et malgré deux défaites face aux Polonais de Piast Gliwice (1-2) et contre les Espagnols de Carthagène (0-4) qui avaient rejoint le Final Four l’an dernier, battus aux tirs au but pour la 3e place.
Ces 8es de finale se dérouleront les 24 novembre (en Belgique) et 5 décembre (au Kazakhstan). Les horaires doivent encore être confirmés.
Le vainqueur jouera en quarts de finale (aller le 23 février en Belgique ou Kazakhstan, et retour le 6 mars) contre le gagnant du 8es de finale entre Carthagène et l’équipe de Malte de Luxol St. Andrews Futsal. Le Final Four est prévu du 8 au 10 mai à Pesaro, en Italie.
