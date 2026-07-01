L’icone de la rumba congolaise Werrason, avant son concert à Forest National: “Ce sont des chansons qui donnent du courage”

Werrason est l’un des artistes les plus populaires en République démocratique du Congo et est à Bruxelles en ce moment, en pleine répétition avant son concert de samedi à Forest National.

Fondateur et leader du groupe emblématique Wenge Musica Maison Mère, Werrason a marqué l’histoire de la rumba africaine et de la Ndombolo, un genre de musique particulièrement festif et rassembleur.

Aujourd’hui, Werrason assure seul ses différents projets musicaux, mais le message reste le même : “Ce sont des chansons qui donnent du courage, qui donnent aux gens l’envie de travailler, de bosser, de ne pas être fatigué.”

Werrason, c’est plus de 30 ans de carrière et des millions d’albums vendus à travers l’Afrique et la diaspora congolaise.

■ Reportage de Valentine Rolus et Corine De Beul