L’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola adopte Tika dans son unité de soins intensifs

Cette initiative innovante, soutenue par Kids Care, vise à améliorer le bien-être des jeunes patients et de leurs parents grâce à la thérapie assistée par l’animal.

Si la thérapie animale dans les milieux hospitaliers n’est qu’aux prémices de son potentiel, deux types d’approches semblent se dessiner. La première “structurée et orientée” a un objectif de soin précis, mesurable et quantifiable. Quant à la seconde, elle est riche de sa spontanéité relationnelle et concerne la visite de l’animal et son accompagnant auprès d’une personne en situation de vulnérabilité. C’est ce deuxième cas de figure qui concerne directement Tika, ressource thérapeutique dont l’impact positif pourra se remarquer à différents niveaux : réduction du stress, amélioration de l’humeur, support émotionnel, stimulation de l’interaction sociale.

Ainsi, sous la supervision de professionnels de la santé et avec l’accord parental, Tika participera à des visites auprès des jeunes patients hospitalisés à l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola. “Le moment de la rencontre s’ouvrira par un temps d’apprivoisement mutuel. Une entrée en contact par le regard et à distance d’abord, en attente d’un signal d’invitation exprimé par le patient et le parent, puis éventuellement le toucher. Le tout afin de permettre au patient et sa famille de se décentrer de la situation de soin et d’hospitalisation, le temps d’un moment de douceur en toute sécurité, offrant à l’enfant du réconfort, de la compagnie et un soutien émotionnel précieux”, explique l’Hôpital Universitaire.

“Cette initiative de l’HUDERF s’inscrit dans une volonté plus large de faire place dans nos pratiques aux approches non-pharmacologiques dans le management du stress, de la douleur et plus largement de la qualité de vie des patients hospitalisés aux soins intensifs.”

Pour le moment, Tika suit une formation auprès d’une éducatrice canine connaissant le milieu hospitalier et la médiation animale. Une initiative similaire est déjà opérationnelle à l’Hôpital Erasme puisque Yuki, un chien thérapeutique, a été intégré dans le service des soins intensifs en décembre 2022. Depuis ses débuts, Yuki a déjà accompagné 110 patients. Une expérience réussie, assure l’hôpital.

Rédaction – HUDERF