L’Hôpital Erasme et le Chirec collaborent pour une meilleure accessibilité aux soins

Le 20 mai dernier, l’Hôpital Universitaire de Bruxelles (Erasme) et le CHIREC ont officialisé un partenariat stratégique visant à renforcer leur collaboration médicale.

L’objectif n’est pas de fusionner les structures mais de mutualiser leurs ressources et expertises.

Le but final est de développer des pôles d’excellence dans plusieurs disciplines clés. Parmi elles, on retrouve, la cardiologie interventionnelle, la chirurgie cardiaque, la prise en charge des AVC, les chirurgies complexes des cancers de l’œsophage et du pancréas, l’hématologie oncologique pédiatrique, la traumatologie lourde, la chirurgie de la main et la revalidation.

Les deux institutions, complémentaires dans leurs offres de soins, visent ainsi à améliorer l’accès à des soins de qualité en région bruxelloise et au-delà, tout en respectant le libre choix du patient.

Jean-Michel Hougardy, directeur général médical du HUB et Philippe El Haddad, directeur général médical du Chirec nous parlent en détail de cette collaboration.