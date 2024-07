L’homme qui réclamait 2 milliards sur la liste PS, l’opposition fulmine

L’opposition MR et Engagés a dit mercredi tout le mal qu’elle pensait de l’annonce de la présence sur la liste PS en vue des communales de Mohammad Nasir, l’homme qui avait exigé un dédommagement de 2 milliards d’euros à la Ville de Bruxelles.

Mohammad Nasir figurera à la 19e place sur la liste socialiste. Il présidait l’association organisatrice de l’événement au cours duquel un imam avait récité une prière depuis la tribune du Parlement bruxellois en janvier dernier. Il avait ensuite réclamé deux milliards d’euros de dédommagement pour un “préjudice moral” engendré par la polémique qui avait suivi. La députée bruxelloise et secrétaire politique de la section MR de la Ville, Aline Godfrin, s’est dite “très étonnée par le soutien du PS à cette candidature, après ses déclarations farfelues et son implication vis-à-vis du non-respect de la neutralité qui s’applique dans l’enceinte des institutions publiques. En soutenant cette candidature, le PS bruxellois montre son attachement à géométrie variable quant au respect des valeurs comme la neutralité”.

Pour le chef du groupe MR, David Weytsman, cette décision risque de ternir davantage l’image des politiques. “Comment justifier qu’une personne qui a menacé les institutions et ses représentants puisse figurer sur une liste électorale sans présenter d’excuses ni offrir d’explications? On ne peut pas menacer notre Ville tout en prétendant siéger dans son conseil communal”.

Pour le chef du groupe Les Engagés, Didier Wauters, c’est un “misérable signal du Parti Socialiste. Plus c’est énorme, plus ça passe …”, a-t-il dit, se demandant “jusqu’où ira l’ironie et le mépris du PS de la Ville vis-à-vis des Bruxelloises et Bruxellois”. “En termes de comportement, inclure un candidat qui aurait dû purement et simplement être exclu, semble énorme. C’est un élément supplémentaire pour dégoûter un peu plus les citoyennes et les citoyens de la chose publique”, a-t-il conclu.

