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LEZ: les amendes pour le jalon 2025 commenceront à tomber le 1er juillet à Bruxelles

Les services de l’administration fiscale bruxelloise pourront commencer à envoyer des amendes adaptées à partir du 1er juillet prochain pour les véhicules en infraction concernés par la vague de restrictions de l’année 2025 (ndlr: les diesel euro 5 et essence euro 2).

Ces véhicules pour lesquels un avertissement a été émis plus tôt cette année se verront infliger – donc dès la deuxième infraction -, une amende de 350 euros, accompagnée d’une annexe.

L’amende équivaudra à un pass valable 12 mois, elle sera payable en quatre mensualités et un plan de paiement en dix mensualités peut être demandé auprès de Bruxelles Fiscalité.

À lire sur le même sujet :Les amendes LEZ devraient bien tomber début juillet, selon le cabinet de Dirk De Smedt

A ce jour, ce sont encore 627.722 véhicules, toutes catégories confondues, immatriculés en Belgique auprès de la DIV, qui relèvent du jalon “2025”. Parmi ceux-ci, 23.300 sont immatriculés dans la Région de Bruxelles-Capitale, dont environ 15.000 voitures particulières.

Par ailleurs, 13.219 avertissements ont déjà été envoyés cette année. Ces 13.219 véhicules risquent donc, à compter du 1er juillet, de se voir infliger une amende en cas de nouvelle infraction.

Belga

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