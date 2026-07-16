LEZ: le gouvernement bruxellois donne son feu vert, en première lecture, à la réforme

Le gouvernement bruxellois réuni jeudi à Val Duchesse pour sa dernière réunion, s’est notamment accordé sur la réforme de la Zone de Basse Émission (LEZ), a annoncé la secrétaire d’État à l’Environnement Ans Persoons (vooruit).

Après plusieurs remises en causes précédentes dans ce dossier, le texte sera envoyé pour avis au Conseil d’État.

La LEZ sera maintenue conformément au calendrier initial et ses principes fondamentaux sont confirmés.

À l’horizon 2027, une réforme viendra toutefois instaurer “un nouvel équilibre entre l’ambition environnementale et la justice sociale, en prévoyant des mesures d’accompagnement pour les Bruxellois qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour remplacer immédiatement leur véhicule par un modèle plus respectueux de l’environnement“.

Sera mis en place un pass annuel de 350 euros pour toute personne circulant encore avec un véhicule polluant qui n’est plus autorisé à entrer à Bruxelles depuis le dernier jalon de la LEZ. Ce pass sera renouvelable jusqu’à cinq années consécutives.

Ce pass annuel coûtera 200 euros pour les personnes à faibles revenus domiciliées dans la Région bruxelloise et bénéficiant d’une indemnité majorée (statut BIM).

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Il y aura une exemption complète (au dernier jalon de la LEZ) pour les publics les plus vulnérables, à savoir les personnes ayant droit à une allocation majorée, domiciliées à Bruxelles, et qui remplissent en outre l’une des deux conditions supplémentaires suivantes soit elles perçoivent un revenu professionnel, soit elles ont au moins trois personnes à charge fiscalement.

Enfin, des dérogations seront également mises en place pour les personnes exerçant une activité professionnelle dans le secteur des soins de santé.

Il s’agit des titulaires d’une carte de stationnement régionale pour les “soins médicaux non urgents à domicile” et domiciliées dans la Région de Bruxelles-Capitale et de ceux qui sont titulaires d’une carte de stationnement régionale pour les “soins médicaux urgents”.

Il s’agit, dans ce cas, de médecins généralistes, pédiatres et sages-femmes qui dispensent des soins médicaux urgents, ou des personnes qui dispensent des soins médicaux et sont titulaires d’un numéro INAMI lorsqu’elles doivent apporter une aide immédiate et appropriée à une personne dont l’état de santé, à la suite d’un accident, d’une maladie soudaine ou d’une complication soudaine d’une maladie, nécessite une intervention urgente.

Sont aussi concernées par le régime dérogatoire, les personnes titulaires d’une carte régionale pour “professionnels”. Il s’agit de personnes qui démontrent que, dans le cadre de l’exercice de leur profession, elles doivent effectuer diverses interventions dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui en fournissent la preuve à parking.brussels. Les entreprises de construction qui doivent se garer temporairement dans un secteur donné pour un chantier sont également éligibles.

Belga – Photo : Belga Image