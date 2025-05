L’exposition immersive “Jules Verne 200” arrive à Bruxelles en juin

Le parcours s’étendra sur près de 1.500 m2, et traversera une dizaine d’espaces immersifs et interactifs, mélangeant métavers, réalité virtuelle et projections à 360°.

L’exposition immersive “Jules Verne 200” ouvrira ses portes dans la galerie Horta de Bruxelles dès le 11 juin, et devrait se tenir jusqu’à l’automne 2025, ont indiqué mardi ses organisateurs. Le parcours proposera entre autres une immersion dans cinq romans majeurs de l’auteur : “Voyage au centre de la Terre”, “20.000 lieues sous les mers”, “Le Tour du monde en 80 jours”, “Robur le Conquérant” et “De la Terre à la Lune”.

Une installation créée par des artistes numériques recréera des “scènes célèbres des romans comme s’il s’agissait de documents photo journalistiques impossibles”, explique l’organisation. Les lieux emblématiques des livres, seront réunis à travers gravures, affiches et extraits audiovisuels. Les visiteurs seront également invités à découvrir la vie de l’auteur, ses premières années à Nantes, sa jeunesse à Paris et sa maturité dans la paisible ville d’Amiens.

L’exposition, qui est déjà passée par Barcelone, est une collaboration entre l’entreprise belge Exhibition Hub, qui a notamment produit “Van Gogh: The Immersive Experience” et “Titanic: An Immersive Voyage” et le studio de création de contenus en réalité augmentée espagnol Layers of Reality. “Considéré comme l’un des auteurs les plus influents de tous les temps, Jules Verne a su marier dans ses œuvres science, technologie, imagination et esprit d’aventure. Son œuvre a profondément marqué la littérature, le cinéma et la culture populaire des XIXe et XXe siècles et continue encore aujourd’hui d’inspirer”, rappelle l’organisation.

Belga