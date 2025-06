Sibelga, ULB et VUB signent un accord de coopération sur l’énergie et l’innovation

L’ULB, la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et le gestionnaire de réseau de distribution de gaz et d’électricité bruxellois Sibelga ont conclu mardi un accord de coopération en matière de recherche, de développement, d’enseignement et de formation dans le secteur de l’énergie. Les trois parties souhaitent ainsi donner un nouvel élan à l’innovation et au partage des connaissances, dans le cadre des objectifs climatiques fixés pour la région bruxelloise.

L’accord prévoit plusieurs initiatives, dont des projets conjoints en recherche et développement sur l’énergie et le développement durable, des activités éducatives impliquant le personnel des trois entités, mais aussi la création ou le financement éventuel d’une chaire universitaire dans le secteur de l’énergie.

“Nous voulons non seulement encourager l’innovation technologique, mais aussi jeter des ponts entre la science et la société, en tenant compte des besoins concrets de la ville et de ses habitants“, a déclaré Inne Mertens, CEO de Sibelga.

Annemie Schaus, rectrice de l’ULB, a quant à elle rappelé que la transition énergétique constitue un défi majeur pour Bruxelles, qui appelle une réponse collective. “L’université n’est pas une île. Acteurs académiques et publics unissent leurs expertises et leurs expériences pour faire avancer l’enseignement, la recherche et l’innovation. C’est ainsi que nous parviendrons à des solutions concrètes pour l’avenir.”

Belga – Photo : Belga