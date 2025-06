Silvio Proto et Lucas Biglia rejoignent le nouveau staff du RSC Anderlecht

Le RSC Anderlecht entamera la saison 2025-2026 avec un staff renouvelé. Des “figures bien connues” rejoignent l’équipe de Besnik Hasi.

Le RSCA va entamer la saison 2025-2026 avec un staff renouvelé. Quelques nouveaux visages et figures bien connues rejoindront l’équipe dirigée par l’entraîneur principal Besnik Hasi au début de la préparation.

Besnik Hasi sera désormais assisté par trois nouveaux assistants : Edward Still, Jérémy Taravel et Lucas Biglia. L’Argentin a disputé 221 matches sous le maillot mauve et blanc avant de poursuivre sa carrière en Italie, à la Lazio Rome et à l’AC Milan.

Par ailleurs, le RSCA renforce également l’encadrement de ses gardiens de but. Silvio Proto devient coordinateur des gardiens pour l’ensemble du club. Il sera responsable de la formation des gardiens à Neerpede, tant pour l’équipe première que pour l’académie, toutes équipes et tous talents confondus. L’ancien gardien a passé plus de dix saisons sous les couleurs du RSCA et a notamment remporté six titres de champion. Justin Verlinden rejoint le staff de l’équipe première en tant que Goalkeeper Coach.

Le RSCA se sépare de Jonathan Alves, Yannick Euvrard et Justin Merz. Roel Clement reste au sein du club et il réintègre cette saison le centre de formation.

Rédaction – Photos : Belga