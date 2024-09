L’ex-siège de Delhaize à Molenbeek inaugure son occupation temporaire avant reconversion

“LionCity I”, le projet de reconversion de l’ancien siège historique des magasins Delhaize, a officiellement ouvert ses grilles au public vendredi à Molenbeek. Murs tagués, studios de musique ou encore potager accueillent les Bruxelloises et Bruxellois pour faire vivre le site quelques années avant sa transformation définitive.

L’endroit offre un dédale de plus de 40.000 mètres carrés, marqué par son passé industriel. Une vingtaine d’occupants y ont déjà élu domicile. Jusqu’en 2028 (au plus tôt), ils pourront y développer leurs projets artistiques, culturels, sociaux, économiques ou encore sportifs. Un potager participatif a ainsi poussé dans un coin de parking, des ruches bourdonnent ici, un bar-terrasse n’attend que les badauds, tandis qu’un peu partout se dessinent des fresques chatoyantes qui habillent peu à peu les espaces extérieurs.

En poussant une porte, on découvre un ancien entrepôt transformé en Musée Delhaize, une zone de livraisons partagée entre une entreprise de reconditionnement de dalles techniques, un espace de parkour (ce sport urbain qui consiste à franchir toutes sortes d’obstacles) et les bureaux d’une association qui collecte des invendus alimentaires à destination des étudiants.

Plus loin, la plateforme de soutien aux musiciens Volta a installé deux salles de concert et 20 studios modulaires. Le projet est un partenariat entre citydev.brussels, l’agence de développement de la Région-capitale, et Entrakt, gestionnaire d’occupation temporaire. Ce système “permet de lancer des dynamiques sans délai” d’obtention de permis, explique l’administrateur général de citydev.brussels, Benjamin Cadranel. Dès vendredi et durant tout le week-end, petits et grands sont invités à s’aventurer dans ce vestige de l’époque industrielle pour une visite guidée, un concert acoustique, un marché aux puces, une séance de parkour, tout en admirant les graffitis naissants.

À terme, LionCity I regroupera des logements, des ateliers de production, un supermarché, des équipements, de l’agriculture urbaine et 10.000 m² d’espace public.

Belga – Photo Belga