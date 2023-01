L’ex-compagnon de la danseuse bruxelloise Jeny Bosenge reconnu coupable avec une suspension du prononcé

Bryan Bule Lumbala, qui avait porté des coups à la danseuse et chorégraphe Jeny Bosenge a été reconnu coupable.

Il y a un an, la danseuse et chorégraphe bruxelloise Jeny Bosenge portait plainte contre son ex-compagnon pour coups et blessures. Elle avait dévoilé son visage tuméfié sur les réseaux sociaux.

Le procès vient de se terminer et le verdict, à l’encontre de Bryan Bule Lumbala, est tombé cet après-midi. Il est reconnu coupable, mais avec une suspension du prononcé, il devra s’acquitter d’une formation pour auteur de violences conjugales et payer des dommages et intérêts.

Les faits remontent à septembre 2021, lorsque l’influenceuse, suivie par 1,8 million de personnes sur les réseaux sociaux, porte plainte contre son ex-compagnon, l’humoriste Bryan Bule Lumbala, connu sous le nom de Docteur Idéologie.

Ils sont alors en couple depuis 5 ans. Une dispute éclate alors et la police est appelée sur les lieux. Jenny Bosenge est sur le sol, l’œil enflé. Elle explique aux policiers que son ex-compagnon est venu rechercher des affaires, quand la dispute a éclaté. Elle aurait poussé Bryan Bule Lumbala avec ses deux mains, qui aurait répondu par un coup de boule. Jenny Bosenge s’énerve et lui demande de partir, et le pousse dans le dos pour qu’il se dépêche. L’accusé lui aurait alors porté un coup au niveau de l’œil gauche. La victime a rampé jusque chez ses voisins qui ont appelé la police.

La plainte de l’accusé discréditée lors du jugement

Il y a deux plaintes pour violences intra-familiales. En effet, Bryan Bule Lumbala va porter plainte contre son ex-compagne pour coups et blessures. Les preuves apportées ne sont pas jugées concluantes par le tribunal. “Ce qui est le plus important pour ma cliente, c’est que les immondes mensonges de l’intéressé ont été mis à mal dans le jugement“, déclare Marc Uyttendaele, avocat de la partie civile. “D’une part, il niait lui avoir administré des coups et le jugement est limpide à cet égard. D’autre part, il prétendait, pour se défendre de manière médiocre, en avoir reçu. Le jugement est très clair, c’est une fable et rien ne la crédite“, complète-t-il.

Une condamnation avec une extrême faveur

Un an de prison avait été requis contre le prévenu, mais le jugement fait preuve, dans le texte, d’une extrême mesure de faveur pour ne pas entraver l’avenir professionnel de l’humoriste. “Si on devait estimer que mon client était coupable, la décision est clémente. Ce n’est pas une mauvaise décision, mon client s’en sort bien, s’il était en aveu des faits qui lui ont été imputés” justifie l’avocat de la défense, Kamran Najib.

Bryan Bule Lumbala devra suivre une formation auprès de l’association Praxis, qui vient en aide aux auteurs de violences conjugales et intrafamiliales. Il est également condamné à 2500€ de dommages et intérêts. Une autre enquête est toujours en cours pour harcèlement contre sa personne.

■ Reportage de Marine Guiet, Béatrice Broutout et Sévérine Rondeau