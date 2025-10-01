L’État possède enfin un cadastre des bâtiments fédéraux

L’État fédéral connaît désormais son patrimoine immobilier avec précision à la suite d’un cadastre réalisé à la demande de la ministre en charge de la Régie des bâtiments, Vanessa Matz (Les Engagés). Quelque 2.299 bâtiments, répartis sur 886 sites, appartiennent ou sont loués par l’État. Au total, cela représente une surface de sept millions de mètres carrés, soit près de 1.000 terrains de football, écrit mercredi Le Soir.

Ces immeubles appartiennent tous aux différents Services publics fédéraux (SPF), dont 276 sites rien que pour la justice. Cela s’explique par les nombreux bâtiments de justice, comme les palais ou prisons, qui sont gérés depuis le niveau fédéral. On pense alors bien sûr au palais de justice de Bruxelles ou à la prison de Haren, mais d’autres bâtiments, comme le palais royal de Bruxelles, la tour des Finances ou le domaine royal de Laeken font également partie du cadastre.

En termes de répartition géographique, la Flandre est première en nombre de sites (374, contre 361 pour la Wallonie et 151 à Bruxelles), mais deuxième en termes de surface (2,3 millions de mètres carrés, derrière Bruxelles et ses nombreux hauts bâtiments pour 3,1 millions de mètres carrés, mais devant la Wallonie, qui représente 1,6 million de mètres carrés).

Ce cadastre a été réalisé et mis en ligne sur un site que tous les parlementaires pourront consulter dès ce mercredi 1er octobre.

Belga – Photo : Belga