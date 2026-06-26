Air Congo entame mercredi ses liaisons entre Bruxelles et Kinshasa
Les vols d’Air Congo seront assurés par des Boeing 787 Dreamliner d’Ethiopian Airlines, actionnaire majoritaire de la compagnie congolaise.
Quatre liaisons hebdomadaires sont prévues chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche, a précisé un porte-parole de Brussels Airport. Selon l’outil de réservation, les avions décolleront à 10h00 de la capitale congolaise pour arriver neuf heures plus tard à Zaventem. Les vols en direction de la RDC quitteront Bruxelles à 20h45 pour une arrivée à 3h45.
Belga