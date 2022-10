Les vacances débutent : pour la première fois cet automne, les élèves ont congé deux semaines

Les élèves ne rentreront à l’école que le 7 novembre.

C’est une grande première : ce samedi débutent les premiers congés d’automne d’une longueur de deux semaines, contre une seule à Toussaint dernier. Ainsi, les 900.000 élèves de l’enseignement maternel, primaire et secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles sont en congé depuis ce vendredi 21 octobre au soir, jusqu’au vendredi 4 novembre.

Cette décision d’une nouvelle durée pour les congés de Toussaint fait partie de la réforme des rythmes scolaires, approuvée en février dernier, qui vise à alterner les cours pendant sept semaines environ (six au minimum, huit au maximum) avec des périodes de relâche de deux semaines. Ainsi, si les congés d’automne (Toussaint) et de détente (Carnaval) duraient auparavant une seule semaine, elles en comptent désormais deux, tout comme les vacances d’hiver (Noël) et de printemps (Pâques). La rentrée scolaire, elle, aura été décalée légèrement plus tôt (29 août 2022), tandis que les vacances d’été débuteront légèrement plus tard (8 juillet 2023).

De leur côté, la Flandre et la Communauté germanophone, elles, continuent à appliquer l’ancien calendrier. De même, l’enseignement supérieur francophone ne connaît pas de modification de calendrier non plus, pour l’instant, même si une révision pourrait intervenir dans le futur.

ArBr