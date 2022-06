Les universités bruxelloises parmi les 300 meilleures universités du monde

L’Université Libre de Bruxelles (ULB) se trouve à la 210e place. La Vrije Universiteit Brussel (VUB) occupe quant à elle la 251e place.

Trois autres universités belges sont mieux classées. L’Université Catholique de Louvain (UCLouvain) qui occupe le 195e position, l’Université de Gand (UGent) à la 143e place et la KU Leuven, seule université belge dans le top 100, à la 76e place.

Pour le reste des universités belges, on retrouve : l’Université d’Anvers à la 280e place, l’Université d’Hasselt à la 449e place, l’Université de Liège entre la 521 et la 530e place et l’Université de Mons entre la 701 et la 750e place.

Les universités britanniques et américaines sont comme toujours en tête du classement, avec le Massachusetts Institute of Technology (USA) à la première place, l’Université de Cambridge (UK) à la deuxième place et l’Université de Stanford (USA) qui ferme le podium. Suivent ensuite l’Université d’Oxford (UK) et Harvard (USA).

La première université européenne du classement hors Royaume-Uni est l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) en Suisse, en 9e position.

A.V. – Photo : Belga/Benoit Doppagne