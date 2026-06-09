La circulation dans les tunnels Botanique et Rogier perturbée par un accident ce mardi matin

Mardi matin, les tunnels du Botanique et de Rogier, en direction de la Gare du Midi, ont été fermés à la circulation pendant plusieurs heures à la suite d’un accident survenu vers 3h00. Une voiture a chuté depuis le pont surplombant le tunnel du Botanique.

Les tunnels bruxellois Botanique et Rogier en direction de la gare du Midi ont été bloqués pendant plusieurs heures très tôt mardi matin à la suite d’un accident impliquant une voiture tombée dans le tunnel Botanique. Ce n’est que vers 07h40 que les deux tunnels ont pu être rouverts. À cause de cet incident, la circulation a été ralentie pendant deux heures dans le tunnel Annie Cordy et sur la Petite ceinture, de la Basilique à Rogier, ont indiqué les pompiers de Bruxelles et Bruxelles Mobilité.

L’accident s’est produit vers 03h00 du matin, mais les circonstances exactes restent encore floues. Ce qui est certain, c’est que le véhicule impliqué est tombé dans le tunnel Botanique depuis le pont qui enjambe celui-ci. Le conducteur a été blessé, mais a pu sortir du véhicule par ses propres moyens. Il a été transporté à l’hôpital.

En conséquence de cet accident, de longues files se formaient dans la zone au moment de l’heure de pointe.

Rédaction avec Belga