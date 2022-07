Les tours Proximus bientôt transformées en une tour résidentielle et une tour de bureaux

Le promoteur immobilier Immobel s’occupe de ce projet destiné à proposer un nouveau lieu multifonctionnel dans le quartier Nord de Bruxelles.

Les tours qui accueillaient jusqu’ici le siège de Proximus, les ex-Tours Pléiades, vont bientôt être transformées. Le promoteur immobilier Immobel a racheté ces immeubles en 2021 et annoncé ce mercredi son projet bien différent des actuels bureaux du service de télécommunication. Une demande de permis d’urbanisme a été déposée ce jour pour poursuivre ce projet d’envergure. Celui-ci a été imaginé avec les cabinets d’architectes Neutelings Riedijk (déjà derrière la Gare Maritime de Tour & Taxis et le MAS à Anvers) et Jaspers-Eyers (les architectes qui avaient déjà conçu les Tours en 1994, également derrière le projet Zin, et le nouveau siège de BNP Paribas Fortis).

L’objectif sera de proposer un lieu “habitable, ouvert à tous” dans le quartier Nord, afin de s’inscrire dans la vision de la Région bruxelloise qui souhaite en faire un quartier “accessible, sécurisé et connecté à l’ensemble de ses habitants et utilisateurs“. Cela passera notamment par un recul des bases des tours pour créer 2 250 m² d’espace supplémentaire avec des espaces commerciaux, public et d’accueil au rez-de-chaussée de ces bâtiments.

Les tours seront transformées en une tour résidentielle et une tour de bureaux destinés à Proximus, avec des espaces communs, des infrastructures sportives, une cour semi-publique et des nouveaux espaces verts sur près de 120 000 m². 300 logements et 93 chambres d’étudiants seront proposés dans la tour résidentielle.

Sur le plan du réaménagement, Immobel annonce qu’au moins 75% de la structure existante sera conservée, que le bâtiment sera chauffé et refroidi grâce à un système d’énergie géothermique et qu’il disposera d’un bassin de récupération d’eau de pluie d’environ 2 200 m³.

Gr.I. – Photos : Immobel

■Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Gauthier Flahaux et Maxime Henrotin