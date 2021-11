Les syndicats policiers bloquent la circulation pour montrer leur mécontentement

Depuis 6h ce matin, les syndicats policiers mènent une action dans le centre de Bruxelles, entrainant des perturbations du trafic routier.

Plus précisément, c’est une marche qui est organisée depuis 6h ce matin. Au départ de la Gare centrale, les militants (au nombre de 450 selon les policiers), emmenés par les quatre syndicats CGSP, CSC, NSPS et SLFP se dirigent vers la rue de la Loi et la rue Belliard. Le but des policiers est d’exprimer leur mécontentement et de négocier une revalorisation salariale ainsi que l’aménagement de fin de carrière.

► À lire aussi | Quelque 200 policiers huent les représentants de l’État lors du Te Deum

La marche se poursuivra jusqu’à Zaventem où une grève du zèle est organisée à l’aéroport. L’action devrait se terminer vers 12h00.

Y. Mo. – Photo : BX1