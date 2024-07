Les six ministres de la Fédération Wallonie Bruxelles ont prêté serment

Les six ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) – quatre femmes et deux hommes – ont prêté serment, mardi matin, devant leur parlement.

Nouvelle figure des Engagés, la ministre-présidente, Elisabeth Degryse, a ouvert le bal de ces prestations de serment. Ont suivi Valérie Glatigny (MR), Valérie Lescrenier (Les Engagés), Jacqueline Galant (MR), Adrien Dolimont (MR) et Yves Coppieters (Les Engagés).

Sur ces six ministres, quatre disposent d’une double casquette, siégeant à la fois dans les exécutifs wallon et communautaire. C’est le cas de Jacqueline Galant (MR), en charge des Médias et du Sport en Fédération Wallonie-Bruxelles, et de Valérie Lescrenier (Les Engagés), ministre de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse en FWB. S’y ajoutent le ministre-président wallon Adrien Dolimont, chargé de la Recherche scientifique en Fédération et Yves Coppieters, qui y gèrera les compétences Santé, dont les hôpitaux universitaires, Egalité des chances et Droit des femmes.

Adrien Dolimont et Yves Coppieters n’avaient pas été annoncés lors de la présentation du casting initial, dimanche après-midi, mais il était rapidement apparu qu’un gouvernement uniquement composé de femmes ne répondait pas aux prescrits de la Constitution. Son article 11bis, introduit en 2002 et renforcé en 2021 pour la FWB, stipule en effet que les gouvernements doivent inclure des personnes de sexes différents, avec une représentation minimale d’un tiers pour le sexe le moins représenté.

La séance plénière du parlement a été suspendue après cette ouverture purement protocolaire. Elle reprendra à 15h00 pour la lecture de la déclaration de politique communautaire. Dans l’entrefaite, la ministre-présidente est attendue au Palais royal à 14h30 pour prêter serment devant le Roi.

Belga – Photo: BX1