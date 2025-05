Un conducteur victime d’un jet de pierres sur le Ring de Bruxelles : “D’un coup le pare-brise de ma voiture a explosé en faisant un bruit terrible”

Cédric n’est pas la première victime de ce jet de pierres sur le Ring de Bruxelles.

Alors qu’il rentrait du travail depuis l’aéroport de Zaventem, Cédric, pilote d’avion de ligne a été victime d’un jet de pierres depuis un pont sur le Ring de Bruxelles. “Heureusement que j’étais coincé dans les embouteillages. J’étais au téléphone avec ma compagne et d’un coup le pare-brise de ma voiture a explosé en faisant un bruit terrible, et je n’avais plus aucune vision”, se souvient-il.

Sous le choc, le conducteur s’arrête immédiatement pour tenter de comprendre ce qui venait de lui arriver. “J’ai ouvert mes fenêtres latérales, et j’ai vu d’autres personnes à l’arrêt surprises en état de choc. Et une personne m’a fait un signe en me disant que ça venait d’au-dessus”, explique Cédric. Si le pilote a d’abord été surpris, il s’est ensuite arrêté pour constater les dégâts. “J’ai vu une pierre devant la voiture, d’environ 25 cm, au moins 2kg”.

“J’aurais pu être blessé ou même tué”

Après avoir discuté avec la police, il semblerait que la pierre ait été lancée depuis un pont au-dessus. Si dans un premier temps, l’hypothèse qu’un morceau de pont se soit détaché a été envisagé, le pont étant en aluminium, celle-ci a rapidement été écartée? “L’hypothèse que la pierre a été lancée est la plus probable”.

Sa voiture a été dépannée par la police, en attente d’un expert et de l’assurance. Les dégâts sont importants, mais Cédric a eu beaucoup de chance. “La pierre a presque traversé le pare-brise. Comme m’a dit le policier, j’ai été très chanceux. Heureusement qu’il y avait des embouteillages. Si j’avais tapé la pierre à 100km/h, j’aurais pu être blessé, ou même tué”, s’indigne-t-il.

Rédaction – Images : Caravaggio