Les rectrices et les recteurs appellent au calme et à la sérénité

Le Conseil des Rectrices et Recteurs francophones “appelle au calme et à la sérénité” , dans le bras de fer actuel sur le décret Paysage. Il s’étonne de la disposition dite “des 45 crédits”pour l’année académique 2024-2025, et recommande qu’elle ne soit adoptée que pour un an.

Après avoir pris connaissance de l’amendement voté par la commission de l’Enseignement supérieur du Parlement de la Fédération a validé dans la nuit de mardi à mercredi, les recteurs restent d’avis que “la forme prise par le débat confirme l’absence du recul et des chiffres fiables qui seraient nécessaires à une discussion informée sur les effets de cette réforme”. Ils appellent “au calme et à la sérénité vu les échéances importantes à venir pour les établissements et les étudiants et étudiantes”.

Ils s’étonnent cependant de la disposition dite “des 45 crédits” pour la rentrée prochaine qui assouplit la règle des 60 premiers crédits à engranger en deux ans maximum. Les recteurs rappellent que l’exigence des 60 crédits “visait à rencontrer deux objectifs en particulier : l’acquisition prioritaire des crédits de la première année, socles du parcours ultérieur et la clarification de la notion de réussite”.

Si la disposition dite “des 45 crédits” devait néanmoins être adoptée, “il est impératif qu’elle le soit explicitement pour une seule année, afin d’éviter autant que possible de reproduire les conditions problématiques clairement identifiées dans la version du décret antérieure à la réforme”, recommandent les recteurs. Ils ajoutent que la disposition relative à financement “unique et exceptionnel” pour les établissements d’enseignement supérieur, d’environ 5 millions d’euros au total, pour l’année prochaine ne permettra pas de rencontrer le coût administratif de la mise en œuvre de telles mesures, à quelques semaines du blocus. “Ni de financer l’accompagnement à renforcer pour les étudiants qui n’auraient pas acquis les bases nécessaires”.

