Les recteurs des universités appellent le gouvernement à agir face à la crise à Gaza

Les recteurs et rectrices des dix universités belges appellent samedi, dans une déclaration commune, le gouvernement fédéral à agir face à “la violence et à la déshumanisation” en cours dans les territoires palestiniens occupés. “Nous ne pouvons rester silencieux face aux conditions inhumaines et à la grave crise humanitaire à Gaza”, affirment-ils, alors que le conflit a engendré plus de 60.000 morts palestiniens.

“Les universités portent non seulement la responsabilité de transmettre un enseignement et de faire progresser la recherche, mais aussi d’assumer pleinement leur rôle dans la défense et la promotion des valeurs qui rassemblent l’Humanité“, écrivent les dirigeants des universités francophones et néerlandophones. “La violence et la déshumanisation, d’où qu’elles viennent, doivent être condamnées sans équivoque“, ajoutent-ils. À leurs yeux, ce qui se déroule à Gaza “viole tous les principes de la dignité humaine“. Ils appellent dès lors le gouvernement à “agir avec détermination et humanité et à œuvrer pour la livraison immédiate et sans restriction de l’aide humanitaire“.

Les récents largages aériens de nourriture organisés par la Belgique ne doivent pas “détourner notre attention sur l’ampleur immense de cette crise alimentaire et sanitaire, qui ne pourra être atténuée que par un cessez-le-feu total et l’acheminement par voie terrestre d’une aide humanitaire inconditionnelle“, soutiennent-ils. Annick Castiaux (UNamur), Philippe Dubois (UMons), Anne-Sophie Nyssen (ULiège), Annemie Schaus (ULB), Françoise Smets (UCLouvain) et leurs confrères flamands demandent par ailleurs au gouvernement Arizona de condamner fermement la “violence inhumaine” dans les territoires palestiniens occupés et de décider “d’autres actions”, conjointement avec d’autres pays.

En outre, ils réitèrent leur appel en faveur d’une suspension immédiate de l’Accord d’association entre l’UE et Israël. “Le respect des droits humains et des valeurs démocratiques doit sous-tendre toute coopération avec des pays tiers. Si ce fondement est systématiquement bafoué, les conséquences doivent s’ensuivre. Sinon, nos valeurs européennes risquent de devenir vaines de sens“, insistent-ils. Les recteurs soulignent qu’ils ne sont pas seuls à lancer cet appel à l’action alors que des voix s’élèvent aussi en Israël pour dénoncer le caractère “insoutenable” de la situation. Ils font notamment référence aux présidents de plusieurs universités israéliennes, dont celle de Tel-Aviv. Ces institutions “reconnaissent les immenses préjudices infligés aux enfants et aux nourrissons et insistent sur l’impératif moral pour le gouvernement israélien de répondre au drame à Gaza“.

Les recteurs et rectrices concluent en exhortant les autorités, spécifiquement le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, à “tout mettre en oeuvre” pour assurer la réussite de ce que le secrétaire général de l’Onu a décrit comme un “test de notre humanité partagée”. “Un test pour lequel nous ne pouvons pas nous permettre d’échouer“, avait estimé António Guterres.

Belga – Photo Belga installation en hommage aux enfants de Gaza à Bruxelles pour interpeller l’UE, 26 juin 2025