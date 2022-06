Les pompiers pourront finalement effectuer des shifts de 24h, sous conditions

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) a clarifié la chose.

Cela faisait longtemps que les pompiers manifestaient leur colère quant au souhait de l’Intérieur (sous la ministre actuelle, Annelies Verlinden et le précédent, Jan Jambon) de réformer les shifts de 24 heures : jusqu’ici, les pompiers étaient en effet soumis à ce régime de shifts, et notamment les Pompiers de Bruxelles. Pompiers qui soulignaient que ces gardes ont une série d’avantages, notamment en matière de gestion journalière (planification des formations et horaires, etc).

Ce dimanche, le cabinet de la ministre de l’Intérieur a indiqué qu'”après concertation, (…) Annelies Verlinden a fait la lumière sur la question et a envoyé une circulaire aux présidents de toutes les zones de secours“. Ainsi, un groupe de travail avait été mis en place, sous la supervision de la DG Sécurité Civile du SPF Intérieur, avec la participation des différents syndicats : “l’objectif de ce groupe était d’étudier si, et dans quelles conditions, les zones de secours pourraient organiser des shifts de 24h”, indique le cabinet Verlinden.

Conclusion de ce groupe de travail : un consensus sur l’introduction future de ces shifts de 24h, avec “des conditions décrites dans une circulaire destinée aux zones de secours. Les nouveaux horaires ne doivent pas entraîner une dégradation du bien-être et de la santé des travailleurs. Par conséquent, les zones de secours peuvent désormais introduire un régime de travail par shifts, comprenant entre autres ceux de 24h“.

Sous conditions

Ces shifts restent néanmoins conditionnés par la conformité à la réglementation en vigueur, la possibilité de justifier ce nouveau régime sur base d’une analyse des risques, la consultation des syndicats avant l’introduction du régime, le fait que les shifts de 24h ne soient pas le seul régime possible (au moins un autre doit toujours être proposé), de même que la caserne doit disposer d’assez d’espaces de repos et que suffisamment d’effectifs soient présents pour pouvoir respecter les pauses.

“Les pompiers assurent notre sécurité au quotidien avec beaucoup d’enthousiasme et de dévouement. Certaines zones de secours et leur personnel souhaitent pouvoir assurer leurs missions en shifts de 24 heures. Toutefois, la santé, la sécurité et le bien-être du personnel et de la population restent notre principale préoccupation. Cette circulaire nous permet donc de trouver le juste équilibre entre le bien-être des pompiers, la qualité du service et l’opérationnalité des zones de secours“, a notamment indiqué Annelies Verlinden, la ministre de l’Intérieur.

