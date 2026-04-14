 Aller au contenu principal
BX1

“Il pourrait s’agir d’un corps”: les recherches interrompues dans le canal de Bruxelles

Une opération de recherche est en cours dans les eaux du canal de Bruxelles.

Les pompiers de Bruxelles ont lancé mardi après-midi, vers 14h30, une opération de recherche d’un objet flottant suspect à hauteur du quai des Charbonnages à Bruxelles.

Nous avons reçu un appel concernant un objet flottant. Il pourrait s’agir d’un corps“, a déclaré le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. “Nous sommes sur place avec un bateau, des plongeurs et un sonar.

Finalement, les pompiers, la Capitainerie et la police de la zone BruOuest et PolBru ont interrompu les recherches “infructueuses” vers 16h30. “Il s’agissait, à 99%, effectivement d’une dépouille mortelle selon une vidéo d’un riverain”, précise Walter Derieuw.

Le trafic fluvial doit reprendre sous peu.

Avec Belga – photo : Belga Image

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales