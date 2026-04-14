“Il pourrait s’agir d’un corps”: les recherches interrompues dans le canal de Bruxelles

Une opération de recherche est en cours dans les eaux du canal de Bruxelles.

Les pompiers de Bruxelles ont lancé mardi après-midi, vers 14h30, une opération de recherche d’un objet flottant suspect à hauteur du quai des Charbonnages à Bruxelles.

“Nous avons reçu un appel concernant un objet flottant. Il pourrait s’agir d’un corps“, a déclaré le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. “Nous sommes sur place avec un bateau, des plongeurs et un sonar.”

Finalement, les pompiers, la Capitainerie et la police de la zone BruOuest et PolBru ont interrompu les recherches “infructueuses” vers 16h30. “Il s’agissait, à 99%, effectivement d’une dépouille mortelle selon une vidéo d’un riverain”, précise Walter Derieuw.

Le trafic fluvial doit reprendre sous peu.

Avec Belga – photo : Belga Image