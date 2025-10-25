Des milliers de visiteurs pour la journée portes ouvertes des quatre plus hautes juridictions

Au Palais de justice de la place Poelaert, à Bruxelles, les curieux ont bénéficié d’une visite guidée sur la mission et le fonctionnement de la Cour de cassation. Pas moins de 1.600 personnes ont répondu présentes, selon le magistrat de presse de la Cour de cassation, l’avocat général Henri Vanderlinden, qui a également collecté les chiffres des autres juridictions.

Dans les bâtiments de la Cour constitutionnelle, place Royale, une présentation vidéo et une exposition interactive se sont déroulées en présence de magistrats de la Cour. Environ 2.000 personnes s’y sont rendues.

Rue de la Science, le public a pu notamment participer à des visites guidées avec un exposé sur les missions et le fonctionnement du Conseil d’État. Là aussi, quelque 2.000 personnes sont passées au cours de la journée. À la Cour des comptes enfin, rue de la Régence, 1.200 visiteurs ont été enregistrés.

“Ces chiffres ne peuvent pas être simplement additionnés, car certaines personnes se sont naturellement rendues dans plusieurs juridictions“, précise Henri Vanderlinden, qui qualifie cette journée portes ouvertes de “succès“.