Les Plaisirs d’Hiver commencent ce vendredi

Pour s’y rendre, la Ville de Bruxelles conseille d’oublier la voiture.

Dans une traditionnelle ambiance ouatée, colorée et féerique, les Plaisirs d‘hiver reviennent à Bruxelles pour une 23e édition. L’événement se tient au cœur de la capitale belge à partir du 24 novembre et prendra fin le 31 décembre, avec une prolongation jusqu’au 7 janvier 2024 des festivités sur les places De Brouckère, de la Monnaie et sur la Grand-Place.

Des invités d’honneur

Ouvert tous les jours de 12h00 à 22h00, l’événement permettra aux curieuses et curieux de flâner parmi les traditionnels chalets et goûter à leurs mets en tout genre. Le public pourra, par ailleurs, profiter des multiples festivités proposées par les Plaisirs d‘hiver, dont les manèges, la Grande roue ou encore le spectacle de son et de lumière sur les façades historiques de la Grand-Place, ornée de son sapin géant dès le 16 novembre. Ce show est réalisé par les 11 nations autochtones du Québec, invités d‘honneur de cette édition.

“Cette collaboration offrira également aux spectatrices et spectateurs des Plaisirs d‘Hiver une programmation de spectacles inédite, unique et immersive”, indique la Ville. En juin dernier, le gouvernement québécois a octroyé 600.000 dollars canadiens (un peu plus de 400.000 euros) à Tourisme Autochtone Québec pour “coordonner cette présence” à Bruxelles.

DJ les jeudis

Tous les jeudis, un DJ set viendra animer la place De Brouckère de 18h00 à 22h00, avec une programmation “à l’image de la diversité bruxelloise en matière de promoteurs et promotrices et de styles musicaux”. Une soirée “Disco on Ice”, organisée en partenariat avec Plein Publiek, viendra clôturer l’événement sur la patinoire le samedi 6 janvier 2024.

L’hôtel de ville de Bruxelles ouvrira également ses portes et proposera des visites guidées, au prix de 15 euros, et de 6 euros au tarif réduit pour les étudiants, le personnel de la Ville de Bruxelles et les bénéficiaires du CPAS.

Les conseils mobilité

Pour se rendre aux Plaisirs d‘hiver, la Ville de Bruxelles recommande d‘utiliser les transports en commun, dont le train. “Même si vous habitez à la campagne, des tarifs avantageux sont prévus pour le stationnement des voitures dans les gares“, a déclaré l’échevin bruxellois de la mobilité, Bart Dhondt (Groen). “Les billets de train pour Bruxelles seront en outre à moitié prix“, a-t-il ajouté. Toutefois, cette offre est uniquement valable pendant le week-end, du vendredi dès 19h00 au dimanche. La SNCB propose également un ticket spécial “Plaisirs d‘hiver” pendant les vacances scolaires. Pour ceux qui voudraient encore venir en voiture, ils pourront utiliser les parkings de dissuasion d‘Anderlecht et de Crainhem, notamment. De là, un accès facile vers le centre-ville est rendu possible en transport en commun. Enfin, l’offre de parkings à vélos sera également doublée, a précisé M. Dhondt.

Belga