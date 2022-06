Les parents “slasheurs” veulent élever leurs enfants tout en profitant de la vie

Le web-magazine Maison Slash aborde la parentalité sous tous ses aspects, mais particulièrement sous le prisme des parents “slasheurs”. De quoi s’agit-il ? Elodie Hubin, rédactrice et responsable du contenu du magazine, était l’invitée du 12h30 pour en parler.

La parentalité implique de nombreuses responsabilités incontournables. Mais les parents slasheurs ne voient pas cela comme une fatalité : “Ce sont des parents qui ont envie de profiter de leur vie tout en ayant leur rôle de parents, mais aussi en combinant leurs passions, leurs métiers et leurs vies sociales” explique Elodie Hubin. Le site pour lequel elle écrit, “Maison Slash”, donne des solutions réussir à adopter ce mode de vie.

Le site permet par ailleurs de déculpabiliser les parents : “On sort un peu des clichés des familles parfaites et on vous montre la vraie vie, qui est faite de hauts et de bas. C’est pour ça qu’on a pris le parti de le faire avec humour” justifie Elodie Hubin. L’objectif est de comparer les expériences des familles, et de former une communauté de parents slasheurs.

■ Interview de Elodie Hubin, rédactrice et responsable du contenu du web-magazine Maison Slash, par Murielle Berck et Jim Moskovics.