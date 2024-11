Les militants pour le climat descendront ce dimanche dans les rues bruxelloises

Une marche pour le climat sera organisée ce dimanche au départ de la place de l’Albertine, à l’initiative du collectif citoyen Rise for Climate. Selon le cofondateur Kim Lê Quang, entre 500 et 1.000 personnes sont attendues.

Les militants et militantes se rejoindront dès 14h00 sur la place de l’Albertine, à proximité de la gare de Bruxelles-Central, en amont de la 29e Conférence des Parties (COP29) à Bakou (Azerbaïdjan). Avant le départ, “trois artistes donneront un concert et des prises de parole auront lieu“, a indiqué le cofondateur de Rise for Climate à Belga. Le cortège s’élancera dès 15h00, pour rejoindre le Parlement européen. Avec cette énième marche, le collectif citoyen entend, entre autres, dénoncer le choix du pays qui accueillera dès ce lundi la COP29. “Ce choix de l’Organisation des Nations unies (Onu) nuit à l’indépendance des COP et favorise encore le ‘greenwashing’ et les lobbies des énergies fossiles“, a-t-il estimé.

Les manifestants et manifestantes élèveront également leur voix pour réclamer “des mesures anticipatives et préventives efficaces et d’aide solidaire à l’échelle européenne et mondiale“, a ajouté Kim Lê Quang. “Des catastrophes surviennent comme à Valence, en Espagne, et les gouvernements interviennent trop tard“, a-t-il déploré.

Enfin, le collectif se mobilisera contre l’accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay). Celui-ci pourrait être bouclé durant le sommet du G20 organisé les 18 et 19 novembre au Brésil. “La députée européenne Saskia Bricmont et une représentante de l’organisme Espirito Mundo prendront la parole pour en parler.” Plusieurs organisations ont publiquement annoncé soutenir l’initiative, à l’instar de Youth for Climate, Greenpeace Belgium et d’Extinction Rebellion Belgium.

Belga, photo : archive BX1