Les meubles qui ont inspiré les auteurs de BD s’exposent au Design Museum

De nombreux dessinateurs de bande dessinée se sont inspirés du mobilier de leur époque pour créer leurs histoires. C’est le thème de la nouvelle exposition Design and Comics : Living in a Box qui a lieu en ce moment au Design Museum Brussels.

Un salon tout droit sorti du milieu du 20e siècle, ses fauteuils rouges typiques, et sa radio… Ce sont différents éléments que l’on retrouve à la fois exposés au Design Museum et dans les planches de Spirou. “Franquin dessine les meubles qui l’entourent dans sa BD. Il dessine la table sur laquelle il travaille, il dessine la chaise sur laquelle il est assis, il dessine le buffet des années 50 qu’il a devant lui“, décrit Arnaud Bozzini, directeur du Design Museum. “C’est ça qu’on voulait mettre en exergue dans cette partie de l’exposition“.

L’exposition Design and Comics: Living in a Box explore la façon dont les dessinateurs ont intégré le design et le mobilier de leur époque dans leurs bandes dessinées. À travers ce procédé, les auteurs enrichissent leurs cases avec des créations de la vie réelle, leur style et leur atmosphère.

L’exposition est visible jusqu’au 1er mars prochain.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner et Yannick Vangansbeek