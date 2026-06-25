Les médias de proximité francophones respectent leurs obligations, juge le CSA

Les 12 médias de proximité en Fédération Wallonie-Bruxelles remplissent correctement leurs missions de service public, estime le CSA dans son rapport d’évaluation à mi-parcours des conventions encadrant leurs activités. La production de contenus en ligne est particulièrement saluée.

L’évaluation portait sur deux aspects : sur le contrôle de la mise en œuvre des missions de service public des médias d’une part et, d’autre part, sur l’avancement vers plusieurs objectifs spécifiques, notamment au niveau des synergies entre les médias de proximité et la RTBF, des besoins en personnel et en équipement ou encore des obligations relatives à leur équilibre financier.

Pour le premier volet, le CSA indique que les éditeurs s’acquittent avec succès de leurs obligations fondamentales, dépassant souvent largement les volumes de production attendus, avec un total de 4.664 heures produites en 2024 et une durée en constante augmentation.

Sont également salués le respect des missions d’information, surtout lors de la couverture des élections locales d’octobre 2024, et la progression remarquable de la production numérique, qui est passée de 45 heures en 2021 à plus de 530 heures en 2024, malgré des résultats variables selon l’éditeur.

Pour le second volet et concernant les synergies, le Conseil constate un renforcement des collaborations entre médias de proximité ainsi qu’avec la RTBF, mais quelques éditeurs indiquent des déséquilibres structurels dans leur relation partenariale avec le radiodiffuseur national et demandent, entre autres, une meilleure visibilité sur Auvio et l’utilisation prioritaire de leurs moyens de production.

Côté finances, bien que la situation des médias de proximité soit globalement maîtrisée, le secteur s’inquiète pour sa pérennité. La non-indexation des subventions, la chute des revenus publicitaires locaux et les incertitudes pesant sur la réforme des aides à l’emploi (APE) menacent la capacité des acteurs à poursuivre leurs missions, particulièrement en matière d’investissements numériques.

En conclusion, le régulateur de l’audiovisuel formule une série de recommandations, avec en premier lieu une clarification de certaines notions liées à la mise en œuvre des missions en vue du contrôle de l’exercice 2026.

Une réflexion sur la valorisation des contenus numériques doit aussi être engagée pour moderniser le futur cadre des conventions, tandis que le CSA annonce qu’il réfléchira lui-même à des pistes d’amélioration de la valorisation des collaborations entre les médias de proximité.

Concernant les relations avec la RTBF, le CSA invite toutes les parties à se concerter sur renforcement de la structuration et de l’objectivation des engagements réciproques.

Enfin, le CSA appelle à maintenir une vigilance renforcée sur la situation financière des médias de proximité durant toute la seconde période conventionnelle.

Belga