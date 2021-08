Les magasins bruxellois se préparent à vacciner

Dès lundi prochain, il sera possible de se faire vacciner sans rendez-vous dans plusieurs magasins de la capitale.

Après les communes et les pouvoirs publics, des chaines privées mettent la main à la pâte pour vacciner contre le covid 19.

Un “vacci-bus” arrivera sur le parking des magasins Action de Molenbeek et Anderlecht (du lundi au jeudi, une semaine sur deux) et Ikea Andelercht (tous les vendredis et samedis).

D’autre part, le Primark d’Ixelles (du mercredi au vendredi) et les hypermarchés Carrefour d’Evere et d’Auderghem (du lundi au vendredi) mettront à disposition des locaux pour vacciner leurs clients. On fait le point dans ce reportage dans l’un de ces magasins.

■ Reportage de Yassine Mossati, Paolo Coen et Pierre Delmée