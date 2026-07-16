Les lignes 48 et 50 retrouvent leur itinéraire habituel entre la Porte de Hal et la Gare Centrale

Les lignes de bus 48 et 50 circulent à nouveau selon leur itinéraire habituel entre la Porte de Hal et la Gare Centrale depuis lundi soir, a confirmé la Stib jeudi. La fin du chantier de Vivaqua dans la rue Haute permet de rétablir une liaison directe entre Forest, Saint-Gilles et le centre-ville.

Les deux lignes avaient été déviées en raison des travaux menés par Vivaqua dans les rues Haute et Blaes. Le retour à leur parcours initial améliore notamment les déplacements des habitants du sud de Bruxelles vers le centre de la capitale. La ligne 50, renforcée depuis le début des importants travaux de prémétro sous la place Bara, reprend également le tracé de l’ancien bus 52.

Ces adaptations s’inscrivent dans le contexte des travaux de longue durée entre les stations de prémétro Gare du Midi et Porte de Hal, entamés fin avril et prévus pour un an. Ils ont entraîné une profonde réorganisation du réseau de la Stib dans le sud de Bruxelles, avec des modifications sur plusieurs lignes de tram et de bus.

► Lire aussi | Près de deux millions de contrôles de la Stib effectués en 2025, un record sur le réseau



D’autres lignes de bus ont également retrouvé leur itinéraire habituel cette semaine. Les bus 29, 63, 65 et 66 circulent de nouveau normalement entre la Gare Centrale et Madou depuis la fin des travaux d’asphaltage rue Royale. La ligne 46 a, elle aussi, repris son parcours classique au niveau de la Porte de Hal.

La Stib rappelle que les travaux sous la place Bara restent en cours et que plusieurs adaptations du réseau demeurent d’application jusqu’à leur achèvement.

Belga – Photo : Belga Image