Les joueurs de l’Union Saint-Gilloise au balcon de la maison communale de Forest

Sur le perron, enfants en écharpes, drapeaux bleus et jaunes, chants enflammés et discours officiels se sont enchaînés dans une ambiance fraternelle.

Après la fête populaire et joyeuse de dimanche soir sur la place Van Meenen, les nouveaux champions de Belgique de football, les joueurs de l’Union Saint-Gilloise, ont été accueillis ce lundi midi à l’hôtel de ville de Forest, commune où se situe le stade Joseph Marien.

Côté politique, Charles Spapens (PS), bourgmestre de Forest, a rappelé l’incroyable chemin parcouru. “Il y a 20 ans, personne n’osait y croire. Maintenant c’est fait. Merci à tous. Je suis par ailleurs très fier des valeurs antifascistes, antiracistes et féministes véhiculées par le club.” Son homologue saint-gillois Jean Spinette (PS) a salué, en trois langues, “une formidable carte de visite pour Bruxelles“.

Au micro, plusieurs figures du club ont partagé leur fierté. “Merci pour tout. Il est parfois difficile de gagner un titre. On espère ne pas attendre trop longtemps pour le prochain”, a déclaré le président unioniste Alex Muzio. Kostas, figure emblématique des Union Bhoyz, a parlé au nom des supporters : “Des générations de supporters sont nées et mortes sans connaître l’Union championne. Merci les gars.” Le coach Sébastien Pocognoli, ovationné par les fans, a aussi pris la parole. “Merci au staff, aux joueurs, à la direction. Notre titre est une leçon de vie : on peut être jeune, avoir du caractère et avancer dans la vie.”

Enfin, le capitaine Anthony Moris a souligné la dimension symbolique de cette fête. “Quand on a gagné le titre en D1B, c’était le covid. Cette fois, on a pu faire les choses comme il fallait. Merci aux supporters pour l’image que vous véhiculez en Belgique et en Europe. Une dernière chose : on aime bien le Marien, mais on aimera aussi un nouveau stade.”