Les hôtels bruxellois font le plein grâce à Tomorrowland

200.000 festivaliers ce week-end à Tomorrowland, tout autant le week-end prochain, et beaucoup d’entre-eux viennent des quatre coins du monde. Pour les loger, les hôtels de Bruxelles font eux aussi le plein. Une véritable aubaine pour le secteur, comme au Plaza, l’un des hôtels partenaires.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet et Yannick Vangansbeek

Le festival de musique électronique Tomorrowland a ouvert ses portes ce vendredi midi à Boom, à l’occasion de sa 20e édition. Comme depuis plusieurs années, l’événement sera réparti sur deux week-ends, affichant chacun trois jours de DJ sets sur 16 scènes différentes. Les premiers visiteurs étrangers sont arrivés en Belgique. Ces quelque 50.000 personnes, issues de 165 pays, ont toutes opté pour un package Global Journey, incluant l’hôtel – à Bruxelles ou à Anvers – et le transport – en train, en avion ou en bus.

Mercredi, le premier “party flight” de Brussels Airlines en provenance d’Ibiza a atterri à Brussels Airport. Au total, près de 25.000 festivaliers originaires de 106 pays voyagent à bord de la compagnie aérienne belge vers Tomorrowland. Par ailleurs, plus de 9.000 visiteurs arriveront en Belgique par train et quelque 10.000 autres en bus.

60.000 nuitées

Selon les organisateurs de Tomorrowland, le pays profite d’un impact touristique et économique plus large. Les hôtels, les restaurants et les attractions locales, notamment à Bruxelles, attirent des milliers de visiteurs qui prolongent leur séjour, avant et après le festival, indiquent-ils.

A l’hôtel Plaza, par exemple, plus de 1.000 festivaliers sont accueillis pendant deux semaines et peuvent profiter d’une “expérience” qui prolonge Tomorrowland. Sur l’ensemble du territoire bruxellois, 60.000 nuitées sont directement liées au festival.