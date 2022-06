Les Galeries royales Saint-Hubert fêtent leurs 175 ans

Une plaque commémorative marquant le 175e anniversaire des Galeries royales Saint-Hubert, à Bruxelles, a été dévoilée lundi. La fanfare du Meyboom a accompagné en musique ce moment officiel.

C’est le 20 juin 1847 que le roi Léopold Ier (1790-1865) a inauguré, en présence du bourgmestre de Bruxelles de l’époque François-Jean Wyns de Raucourt (1779-1857), les galeries Saint-Hubert, qui avaient été conçues par l’architecte Jean-Pierre Cluysenaar (1811-1880). Elles ont été ouvertes au public le 1er juillet de cette même année.

“Elles n’étaient pas encore royales, mais déjà ce bâtiment unique à son époque de par son ampleur aspirait à un rayonnement qui dépasse sa simple circonférence“, a remarqué dans son discours Alexandre Grosjean, président de la société des Galeries royales Saint-Hubert. “Les Galeries devaient assainir une zone insalubre, relier deux quartiers, créer un microcosme urbain où se retrouvaient aussi bien des espaces culturels, des commerces, des lieux de vie, des tables de choix, un village, qui vit au rythme de sa ville. C’est le rôle qu’a assumé ce passage pendant 175 ans, voyant traverser le Tour de France, des hommes et femmes d’Etat du monde entier, les responsables politiques nationaux et étrangers, des stars américaines, des artistes belges dont sans doute le plus connu, Magritte, à qui nous devons le plafond du théâtre des Galeries, mais aussi des hommes de lettres, Verlaine, Rimbaud…“

Festivités

Alexandre Grosjean a annoncé qu’un programme de festivités pour célébrer ce 175e anniversaire sera présenté à la rentrée de septembre. Il y aura notamment à voir, en décembre, une exposition sur l’histoire des galeries.

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), a tenu à souligner en cet anniversaire l’importance des Galeries royales Saint-Hubert dans le rayonnement de Bruxelles. “Avec six millions de visiteurs chaque année, les Galeries royales font partie des monuments les plus visités de notre centre-ville“. L’échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI) a aussi fait valoir que “les Galeries royales sont une des vitrines iconiques de la dynamique commerciale bruxelloise. Par son mix commercial, sa beauté patrimoniale, sa traversée au cœur du centre historique de notre capitale, les Galeries incarnent l’excellence, la tradition et le rayonnement du commerce bruxellois“.

Belga